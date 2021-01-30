Kar, Burdur'da ulaşımı olumsuz etkiledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kar, Burdur'da ulaşımı olumsuz etkiledi

30.01.2021 17:21 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:24
Kar, Burdur'da ulaşımı olumsuz etkiledi

Antalya karayolu, kar yağışı nedeniyle 2 TIR'ın kontrolden çıkıp kayması sonucu tek yönlü olarak trafiğe kapandı.

BURDUR- Antalya karayolu, kar yağışı nedeniyle 2 TIR'ın kontrolden çıkıp kayması sonucu tek yönlü olarak trafiğe kapandı. Yapılan çalışmayla yol yeniden trafiğe açılırken, Bucak ilçesinde ise 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentin yüksek kesimlerinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Burdur- Antalya karayolunun Erenardıç mevkiinde iki TIR kaydı. TIR'lar yolu kapatınca karayolunun Antalya yönünde ulaşım durdu. TIR'ları kurtarılması için çalışma başlatıldı. Burdur'da yolcu otobüsleri de otogarda bekletilmeye başlandı.

Burdur- Ağlasun karayolu Peçenek rampaları da kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı. Karayolları ekiplerinin yoğun çabası sonucu bu yol ulaşıma tekrar açıldı.BUCAK'TA KAR YAĞIŞIKar yağışı Bucak ilçesinde ise öğle saatlerinde etkisini gösterdi. Yaklaşık 2 yıldır kara hasret olan ilçe merkezine mevsimin ilk karı düştü. Etkisini artıran kar, ilçeyi beyaza bürüdü. Başta çocuklar olmak üzere ilçe sakinleri, kısıtlamayı ihlal etmeden evlerinin önlerinde ya da sitelerde kardan adam yaparak ve kar topu oynayarak eğlendi.KAR YOLLARI KAPATTI

İlçe merkezinde kar kalınlığının yaklaşık 10 santimi bulması sonrası Bucak Belediyesi iş makineleriyle cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı. İlçeye bağlı Kestel, Kuşbaba, Kuyubaşı, Dutalan, Çobanpınar, Belören, Kuyubaşı ve Çamlık köylerinin yolları kar nedeniyle kapanırken, Burdur Özel İdare Müdürlüğü ve Bucak Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri kapanan yolları açmak için harekete geçti.


- Burdur
Kar, Burdur'da ulaşımı olumsuz etkiledi
Kar, Burdur'da ulaşımı olumsuz etkiledi
Kar, Burdur'da ulaşımı olumsuz etkiledi
Kar, Burdur'da ulaşımı olumsuz etkiledi
Kar, Burdur'da ulaşımı olumsuz etkiledi
Kar, Burdur'da ulaşımı olumsuz etkiledi
Kar, Burdur'da ulaşımı olumsuz etkiledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Destici Enis Berberoğlu
Magazin Sezen Aksu Cemal Hünal Neslihan Atagül Yasemin Özilhan
Spor Okan Buruk Mesut Özil Ferdi Kadıoğlu Fernando Muslera Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ankara Beşiktaş Başakşehir Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kar, Burdur'da ulaşımı olumsuz etkiledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 17:24:32. #1.14#
title