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Kar bitti esnafa buzu kaldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kar bitti esnafa buzu kaldı

Eskişehir'de geçen hafta yağan kar, yerini soğuk havaya bırakınca, esnaf kendi imkanlarıyla kapı önlerinde oluşan buz kütlelerini temizlemye başladı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de geçen hafta yağan Kar, yerini soğuk havaya bırakınca, esnaf kendi imkanlarıyla kapı önlerinde oluşan buz kütlelerini temizlemye başladı.

Geçtiğimiz haftadan itibaren yurdu etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Eskişehir'de de etkili olan kar yağışı kesildi ve yerini soğuk havaya bıraktı. Eskişehir'de hava sıcaklığının sıfırın altında 2 ila 9 derece arasında seyretmesiyle, kaldırım ve yol kenarlarında oluşan buz kütleleri, esnafın zorlanmasına neden oldu. İşyeri önündeki zeminde oluşan buz tabakasını, küreklerle kıran esnafın mücadelesi ise devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kar bitti esnafa buzu kaldı

Kar bitti esnafa buzu kaldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Eskişehir, Esnaf, kar, Yerel, Haber

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