Kar biriken iş merkezinin çatısı çöktü
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Kar biriken iş merkezinin çatısı çöktü

VAN'da, karın biriktiği iş merkezinin çatısında, kısmen çökme meydana geldi.

17.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:21
Kar biriken iş merkezinin çatısı çöktü

VAN'da, karın biriktiği iş merkezinin çatısında, kısmen çökme meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Kentin en işlek noktalarından Cumhuriyet Caddesi'ndeki 5 katlı iş merkezinin çatısında, kar birikmesi nedeniyle kısmen çökme meydana geldi. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler, bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, kimseyi yaklaştırmadı. Olayda yaralanan olmazken, çatıda hasar meydana geldi. 


Kaynak: DHA
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