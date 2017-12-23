Kar Bekleyen Sivas, Yağmura Teslim Oldu

Hava sıcaklığı mevsim normallerin üzerinden seyreden Sivas'ta kar beklenirken, şehir yağmura teslim oldu.



İklim şartlarına göre çoktan kar yağması beklenen Sivas'ta son haftalarda sava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeni ile beklenen kar yağmadı. Kar bekleyen Sivas, bugün etkili olan sağanak yağmura teslim oldu. Yoğun yağmur caddelerin sular altında bıraktı. Göletlerin oluştuğu caddelerde, Sivaslıların alışık olmadığı görüntüler ortaya çıktı. - SİVAS