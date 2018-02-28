Kar Bekleyen İstanbul'dan Ürkütücü Manzara! Gökyüzünü Kara Bulutlar Kapladı
Kar yağışı bekleyen İstanbul'da hava sıcaklığı düşerken, şehrin üstünü de kara bulutlar kapladı. Öğlen vakti havanın bir anda kararması ile ortaya ürkütücü görüntüler çıktı.
Kar bekleyen İstanbul'da Kız Kulesi'nin ve boğazın üzeri kara bulutlarla kaplandı. Kent merkezinde özellikle sahil şeridi kara bulutların etkisiyle karanlığa büründü. Şehrin bulutlarla kaplı hali ürkütücü manzaralar ortaya çıkardı.
KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren görülen kuvvetli sağanak yağış ve yağmur, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.
YAĞMUR, YARIN SABAHA KADAR DEVAM EDECEK
İstanbul'da akşam saatlerinden sonra aralıklarla hafif karla karışık yağmur ve yarın sabah ilk saatlere kadar hafif kar yağışı görülecek.
HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR
Kentte, bu gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması, sıcaklığın sıfırın altında 2 ila 5 derecelere kadar düşmesi beklendiğinden kuvvetli buzlanma ve don olayı öngörülüyor.
BUZLANMA VE DON DOLAYINA DİKKAT
Trakya'da şiddetli olmak üzere bölgenin genelinde de etkili olması öngörülen buzlanma ve don olayı nedeniyle başta ulaşım olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.