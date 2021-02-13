Kar başladı mı? İstanbul'a kar yağmaya başladı mı? Son dakika İstanbul kar yağışı hava durumu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kar başladı mı? İstanbul'a kar yağmaya başladı mı? Son dakika İstanbul kar yağışı hava durumu!

13.02.2021 22:30 | Son Güncelleme: 13.02.2021 22:33
Kar başladı mı? İstanbul'a kar yağmaya başladı mı? Son dakika İstanbul kar yağışı hava durumu!

Meteoroloji uyarıları sonrası İstanbullular kar yağışı için beklentiye girmişti. Ne zaman kar yağacağı merak konusu olan kar yağı, 13 Şubat Cumartesi akşam saatlerinde başladı. İşte, İstanbul kar yağışı hava durumu!

Bir süredir İstanbul'da devam eden sıcak havalar sonrası kar yağışı geleceği uyarısı yapılmıştı. Şidddtli kar yağışı ve aşırı soğukların geleceği uyarısı sonrası kar başladı mı, istanbul'a kar yağmaya başladı mı merak edilemeye başlamıştı. Şu sıralarda kar yağışı başlarken kar yaşının ne kadar devam edeceği merak edildi.

İSTANBUL'A KAR YAĞMAYA BAŞLADI MI?

13 Şubat Cumartesi akşam saatlerinde İstanbula kar yağmaya başladı.

KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Hava olayları veri analisti İngiliz David Birch, Türkiye için sosyal medya hesabından yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. 'İnanılmaz soğuk ve kar Türkiye'ye doğru ilerliyor' paylaşımında bulunan Birch, Antalya civarında bile kar yağışı olabileceğini hatırlattı.

Atmosfer bilimleriyle ilgili veri analisti olan David Birch'in sosyal medya hesabından Türkiye için yaptığı soğuk hava ve kar yağışı uyarısıyla ilgili Türkiye'ye doğru gelen soğuk hava dalgasına ilişkin meteorolojik haritaları yayınladı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Muharrem İnce Mehmet Ali Çelebi Selahattin Demirtaş
Magazin Seda Sayan Hüner Coşkuner Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Deniz Türüç Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Antalya Twitter Kadir Topbaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kar başladı mı? İstanbul'a kar yağmaya başladı mı? Son dakika İstanbul kar yağışı hava durumu!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 22:33:27. #1.16#
title