Kar başladı mı? İstanbul'a kar yağmaya başladı mı? Son dakika İstanbul kar yağışı hava durumu!

Meteoroloji uyarıları sonrası İstanbullular kar yağışı için beklentiye girmişti. Ne zaman kar yağacağı merak konusu olan kar yağı, 13 Şubat Cumartesi akşam saatlerinde başladı. İşte, İstanbul kar yağışı hava durumu!

Bir süredir İstanbul'da devam eden sıcak havalar sonrası kar yağışı geleceği uyarısı yapılmıştı. Şidddtli kar yağışı ve aşırı soğukların geleceği uyarısı sonrası kar başladı mı, istanbul'a kar yağmaya başladı mı merak edilemeye başlamıştı. Şu sıralarda kar yağışı başlarken kar yaşının ne kadar devam edeceği merak edildi.

İSTANBUL'A KAR YAĞMAYA BAŞLADI MI?

13 Şubat Cumartesi akşam saatlerinde İstanbula kar yağmaya başladı.

KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Hava olayları veri analisti İngiliz David Birch, Türkiye için sosyal medya hesabından yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. 'İnanılmaz soğuk ve kar Türkiye'ye doğru ilerliyor' paylaşımında bulunan Birch, Antalya civarında bile kar yağışı olabileceğini hatırlattı.

Atmosfer bilimleriyle ilgili veri analisti olan David Birch'in sosyal medya hesabından Türkiye için yaptığı soğuk hava ve kar yağışı uyarısıyla ilgili Türkiye'ye doğru gelen soğuk hava dalgasına ilişkin meteorolojik haritaları yayınladı.