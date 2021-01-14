Kar başladı mı? İstanbul'a kar yağıyor mu? Kar nereye yağıyor?
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Kar başladı mı? İstanbul'a kar yağıyor mu? Kar nereye yağıyor?

14.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:47
Kar başladı mı? İstanbul'a kar yağıyor mu? Kar nereye yağıyor?

İstanbul'da uzun süredir kar yağmaması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kar yar yağışına olan beklentiyi artırmıştı. Peki, 14 Ocak itibariyle kar yağışı başladı mı? Kar nereye yağıyor?

İstanbul'da havaların soğuması sonra kar yağışı beklentisi artmış ve karın ne zaman yağacağı merak edilmişti. Meteorolojiden gelen açıklamalar sonrası vatandaşlar kar başladı mı? İstanbul'a kar yağıyor mu? Kar nereye yağıyor, sorularının yanıtlarını merak etti.

İSTANBUL'A KAR YAĞMAYA BAŞLADI MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da kar yağışı başladı. Anadolu Yakası'nda sulu kar şeklinde başlayan yağış şiddetini arttırarak devam ederken, bu görüntüler vatandaşları da sevindirdi.

Kartal'ın yüksek kesimleri ve Aydos Ormanları'nda yer yer kar yağışı etkili olurken Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz ve Sancaktepe'nin yüksek kesimlerinde hafif sulu kar yağışı görülüyor.

AVRUPA YAKASI'NDA YAĞMUR ETKİLİ

Kentin Avrupa Yakası'ndaki Bakırköy, Zeytinburnu ve Bahçelievler ilçelerinde ise hafif şiddette yağmur etkili oluyor.

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