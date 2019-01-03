Kar Başladı

Edirne'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

Balkanlar'dan geleceği belirtilen soğuk hava dalgası, Trakya'da etkisini göstermeye başladı. Keşan ilçesinde başlayan ve etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü ilçede, kar yağışının aralıklarla, karla karışık yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor.

Bu arada, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde de kar yağışı etkili oluyor.

Kaynak: AA