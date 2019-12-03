Kar Balkanlar'dan giriş yaptı, sınır köyleri beyaza büründü
Haberler » Güncel » Kar Balkanlar'dan giriş yaptı, sınır köyleri beyaza büründü - Haber

Kar Balkanlar'dan giriş yaptı, sınır köyleri beyaza büründü

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, havanın soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı.

03.12.2019 23:30 | Son Güncelleme: 03.12.2019 23:35
Kar Balkanlar'dan giriş yaptı, sınır köyleri beyaza büründü

'nin ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, havanın soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı.


Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin 'a sınır köyleri Vaysal, , Ömeroba ve Hacıdanışment'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde hava sıcaklığının -1 derece düşmesiyle yerini kar yağışına bıraktı.


Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza bürünürken, Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler