Kar Ambulansıyla Hastaneye Götürdüler
Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan kişiyi, sağlık ve AFAD ekipleri, paletli kar ambulansıyla hastaneye götürdü.
Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan kişiyi, sağlık ve AFAD ekipleri, paletli kar ambulansıyla hastaneye götürdü.
Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Çınarpınarı Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Hüseyin Purtaş, yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanınca, yakınları AFAD ekiplerinden yardım istedi.
İ112 Acil Servis ve AFAD ekipleri, karla kaplı yolda güçlükle ilerleyip hastanın evine ulaştı.
Burada ilk müdahalesi yapılan Purtaş, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde kaldırıldı.
Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA