Kar altındaki Yüksekova'ya kuş bakışı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki dağlar, akarsular, menderesler, araziler, yollar ve yerleşim yerlerinin beyaza bürünmüş görüntüsü helikopterden görüntülendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki dağlar, akarsular, menderesler, araziler, yollar ve yerleşim yerlerinin beyaza bürünmüş görüntüsü helikopterden görüntülendi.

Kış mevsiminin en çetin geçtiği yerlerden olan Yüksekova'nın gökyüzünden görünüşü, mevsimin güçlüğünü de gözler önüne seriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin