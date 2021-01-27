Kar altındaki Yüksekova'ya kuş bakışı
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Kar altındaki Yüksekova'ya kuş bakışı

27.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:53

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki dağlar, akarsular, menderesler, araziler, yollar ve yerleşim yerlerinin beyaza bürünmüş görüntüsü helikopterden görüntülendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki dağlar, akarsular, menderesler, araziler, yollar ve yerleşim yerlerinin beyaza bürünmüş görüntüsü helikopterden görüntülendi.

Kış mevsiminin en çetin geçtiği yerlerden olan Yüksekova'nın gökyüzünden görünüşü, mevsimin güçlüğünü de gözler önüne seriyor.

Kar altındaki Yüksekova'ya kuş bakışı
Kar altındaki Yüksekova'ya kuş bakışı
Kar altındaki Yüksekova'ya kuş bakışı
Kar altındaki Yüksekova'ya kuş bakışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin

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