Kar altındaki Yüksekova'ya kuş bakışı
27.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:53
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki dağlar, akarsular, menderesler, araziler, yollar ve yerleşim yerlerinin beyaza bürünmüş görüntüsü helikopterden görüntülendi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki dağlar, akarsular, menderesler, araziler, yollar ve yerleşim yerlerinin beyaza bürünmüş görüntüsü helikopterden görüntülendi.
Kış mevsiminin en çetin geçtiği yerlerden olan Yüksekova'nın gökyüzünden görünüşü, mevsimin güçlüğünü de gözler önüne seriyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin