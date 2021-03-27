Kar altındaki tabiat seyrine doyumsuz eşsiz manzara oluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kar altındaki tabiat seyrine doyumsuz eşsiz manzara oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - Haberler | Güncel

Kar altındaki tabiat seyrine doyumsuz eşsiz manzara oluşturdu Havadan görüntülenen Erkmen Tabiat Parkı kar sonrası güzelliği ile görenleri adeta kendine hayran bıraktı Afyonkarahisar'da yağış sonrası kar altında kalan ağaçlar ve doğa seyrine doyumsuz eşsiz bir manzara oluşturdu.

'Örümcek adam' gibi binaya tırmanan hırsız: Onun gibi tırmandığım doğrudur
'Örümcek adam' gibi binaya tırmanan hırsız: Onun gibi tırmandığım doğrudur

Kar altındaki tabiat seyrine doyumsuz eşsiz manzara oluşturdu

Havadan görüntülenen Erkmen Tabiat Parkı kar sonrası güzelliği ile görenleri adeta kendine hayran bıraktı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yağış sonrası kar altında kalan ağaçlar ve doğa seyrine doyumsuz eşsiz bir manzara oluşturdu. Göl kenarındaki tabiat İhlas Haber Ajansı kameramanları tarafından havadan drone ile görüntülendi.

Afyonkarahisar şehir merkezine 5 kilometre mesafedeki toplam 516 dekar alana sahip Erkmen Tabiat Parkı yağan kar sonrası güzelliği ile görenleri adeta kendine hayran bıraktı. Gölet çevresinde kar altında kalan ve çoğunluğu çam olan ağaçlar görüntüsü ile kartpostallık manzaralar oluşturdu. Kar altındaki doğa 4 mevsim eşsiz güzellikte olduğunu bir kez daha gösterdi. Bahar ayında olunması rağmen yağan kar sonrası ortaya çıkan manzarayı görenler ise 'tabiat harikası' yorumunda bulundu.

Seyrine doyumsuz manzarayı kaçırmak istemeyen bazı vatandaşlar gölet ve çevresine akın ederken özellikle fotoğraf meraklıları manzarayı kaçırmamak için adeta bir birleri ile yarıştı.

Erkmen Tabiat Parkı'nın kar altındaki görüntüsünü İHA kameramanları drone ile havadan görüntüledi.

Göl kenarına gelen vatandaşlar ise herkesi seyrine doyumsuz bu manzarayı kaçırmamak için Erkmen Tabiat Parkına davet etti.

Kar altındaki tabiat seyrine doyumsuz eşsiz manzara oluşturdu
Kar altındaki tabiat seyrine doyumsuz eşsiz manzara oluşturdu
Kar altındaki tabiat seyrine doyumsuz eşsiz manzara oluşturdu
Kar altındaki tabiat seyrine doyumsuz eşsiz manzara oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Semih Yalçın Meral Akşener Erkan Kandemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Acun Ilıcalı Jason Statham
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kar altındaki tabiat seyrine doyumsuz eşsiz manzara oluşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 10:55:56. #1.16#
title