Kar altında yürüyüşün tadını çıkarttılar
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Kar altında yürüyüşün tadını çıkarttılar

23.12.2020 10:12 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:18

Kar altında yürüyüşün tadını çıkarttılar Sivas beyaz gelinliği giydi Sivas'ta dün akşam saatlerinde başlayıp sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar, şehri beyaz örtüyle kapladı.

Kar altında yürüyüşün tadını çıkarttılar

Sivas beyaz gelinliği giydi

Sivas'ta dün akşam saatlerinde başlayıp sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar, şehri beyaz örtüyle kapladı.

SİVAS - Sivas'ta dün akşam saatlerinde başlayıp sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren kar, şehri beyaz örtüyle kapladı.

Sivas dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bu sabah etkisini artırdı. Termometrelerin sıfırın altında 5 derece gösterdiği kentte kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Adeta beyaz gelinlik giyen kent merkezi kar yağışı ile birlikte ortaya güzel görüntüler çıkardı. Sabah erken saatlerde işlerine giden vatandaşlar kar yağışı ile birlikte mutlu olduklarını söyledi. Kimi vatandaşlar ise yürüyüş yaparak karın tadını çıkardı.

Kar altında yürüyüşün tadını çıkarttılar
Kar altında yürüyüşün tadını çıkarttılar
Kar altında yürüyüşün tadını çıkarttılar
Kar altında yürüyüşün tadını çıkarttılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN

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