Kar altında termal havuz keyfi - Haberler
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Kar altında termal havuz keyfi

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Haberler | Yerel

Kar altında termal havuz keyfiUŞAK Uşak'ta yağan karı fırsat bilen vatandaşlar, eksi 16 derecede termal havuza giderek karlı havada havuzun keyfini çıkardı.

BANAZ, UŞAK (İHA) - Kar altında termal havuz keyfi

UŞAK Uşak'ta yağan karı fırsat bilen vatandaşlar, eksi 16 derecede termal havuza giderek karlı havada havuzun keyfini çıkardı.

Banaz ilçesinde 2 gündür devam eden kar yağışı, havaların da iyice soğumasıyla birlikte etkisini de arttırdı. Yer yer 10 santimetre kalınlığa yükselen kar birikintileriyle birlikte termometreler de eksi 16 dereceyi gösterdi. Yağan karı fırsat bilen vatandaşlar Banaz ilçesinde bulunan termal tesise giderek şortlarıyla termal havuza girip, 40 derecelik havuzun keyfini çıkardı.

Kar yağışının devam ettiği sırada havuzda yüzen vatandaşlar ilginç anlar yaşarken, havuzda yüzen insanları gören vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı. Havuzun keyfini yaşamak için Rize'den geldiğini belirten bir vatandaş, tavsiye üzerine geldiğini, güzel bir ortamla karşılaştığını ve tavsiye eden arkadaşına teşekkür ettiğini belirtti. Uşaklı vatandaşlar ise suyun şifalı olduğunu ifade ederek herkesi termal havuza davet etti.

Kar altında termal havuz keyfi

Kar altında termal havuz keyfi

Kar altında termal havuz keyfi

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Son Dakika Haberleri

Yağan, Banaz, Uşak, kar, Yerel, Haber

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