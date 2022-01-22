Kar altında kaplıca keyfi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar altında kaplıca keyfi

Kar altında kaplıca keyfi
Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız - Haberler | Güncel

YALOVA'nın kaplıcalarıyla ünlü Termal ilçesinde tatilciler, kar altında su sıcaklığı 33 derece olan havuzlara girip yüzdü.

YALOVA'nın kaplıcalarıyla ünlü Termal ilçesinde tatilciler, kar altında su sıcaklığı 33 derece olan havuzlara girip yüzdü.

Kentin kaplıcalarıyla bilinen ilçesi Termal, sömestir tatiliyle birlikte yoğun ilgi gördü. Kar yağışının etkili olduğu, hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü ilçede yerli ve yabancı turistler, açık havada havuza girdi. Kar altında termal havuzlarda yüzen tatilciler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Havuzdan çıkan bazı tatilciler, üzeri karla kaplı şezlonglara uzandı.Termal ilçesine kaplıca işleten otel yöneticileri, sömestir tatili için gelen vatandaşlar ve Rusya, Almanya ve Romanya'dan gelen turistlerle birlikte yüzde yüz doluluk oranına ulaştıklarını söyledi.


Kar altında kaplıca keyfi

Kar altında kaplıca keyfi

Kar altında kaplıca keyfi

Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız - Son Dakika Haberleri

Termal, kar, su, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title