Kar altında kalan çobandan evde kal mesajı
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Kar altında kalan çobandan evde kal mesajı

Kar altında kalan çobandan evde kal mesajı Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı altında kalan çoban, bir taraftan kar yağışını görüntülerken diğer taraftan evde kal mesajı verdi.

26.05.2020 09:03 | Son Güncelleme: 26.05.2020 09:07

Kar altında kalan çobandan evde kal mesajı

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı altında kalan çoban, bir taraftan kar yağışını görüntülerken diğer taraftan evde kal mesajı verdi.

Tokat'ın Reşadiye İlçesine 26 km uzaklıktaki 1350 rakımlı Bozçalı Kasabasında Mayıs ayında kar yağışı etkili oldu. Tokat-Ordu sınırında bulunan kasabada yaylasında büyükbaş hayvanlarıyla ilgilenen Ali Osman Karadağlı ismindeki çoban cep telefonuyla kaydettiği yağış görüntüleri esnasında vatandaşlara evde kalın mesajı verdi. Karadağlı çektiği görüntülerde; "Selamun aleyküm arkadaşlar bozcalı Yaylasından herkese merhaba. Bayramın ikinci günü yaylada kar. Acayip kar yağıyor ve çok soğuk. Valla siz siz olun; yiyin, için evden dışarı çıkmayın. Evde hayat var abi. Vallaha ya. Ne edeceğim bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Kar altında kalan çobandan evde kal mesajı

Kaynak: İHA

Manşet

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