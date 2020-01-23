Kar altında erzak yardımı

23.01.2020 14:49 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:54

Samsun'un Terme Belediyesi, önceki gün yüksek kesimlerde yaşanan kar yağışının hemen ardından harekete geçerek bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere zor durumda kalmasın diye erzak yardımı ulaştırdı.



Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, önceki gün ilçenin yüksek kesimlerinde meydana gelen kar yağışının ardından bölgede ihtiyaç sahibi ailelerin zor durumda kalabileceğini düşünerek, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri harekete geçirdi.



Başkan Kılıç'tan jet talimat



Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler rutin yol temizleme çalışmalarını sürdürürken, Başkan Kılıç'ın talimatıyla mahalle muhtarlarıyla irtibata geçen Kültür ve Sosyal Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar yağışı altındaki Ambartepe, Kesikkaya ve Örencik Mahallerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşarak, hem sorunlarını dinledi, hem de erzak yardımında bulundu.



"Her zaman vatandaşın yanındayız"



Belediyelerin böyle zorlu zamanlarda vatandaşının yanında olması gerektiğini ifade eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Fen işleri ekiplerimiz rutin yol açma çalışmalarına devam ederek, kapalı yol bırakmıyor. Biz de yüksek kesimlerde kar altında zor durumda vatandaşımız kalmasın diyerek, bölgede ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmak istedik. Kar altında ısınma sorunu ya da erzak sorunu yaşayanlar olabilir diye bölgeyi muhtarlarımız vasıtasıyla taradık. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize erzak ulaştırdık. Bizim için her vatandaşımız çok değerli. Kimseyi zor durumda bırakmamak için mesai mefhumu gözetmeksizin hem biz, hem başkan yardımcılarımız hem de ekiplerimiz sahada hizmet veriyoruz. Her zaman vatandaş odaklı, verimlilik esaslı, sosyal belediyecilik eksenli ve sürdürülebilir içerikli projelere imza atmaya devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA