Kar altında antik havuz keyfi

PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, travertenleriyle ünlü Pamukkale'de kar yağışı etkili oldu. Yerli ve yabancı turistler ise 36 derecelik sıcaklığına sahip antik havuza girerek kar altında yüzdü.

Kent merkezi ile yüksek kesimlerde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Öğle saatlerine doğru kar yağışı şehir merkezinde etkisini yitirdi. Kar yağışıyla birlikte, beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'de farklı bir manzara ortaya çıktı. Pamukkale'ye gelen yerli ve yabancı turistler, 2 derece hava sıcaklığında su sıcaklığı 36 dereceyi bulan tarihi Antik Kleopatra Havuzu'nda kar yağışı altında yüzdü.

Kolombiya'dan Türkiye'ye tatile gelen Diana Perea ile Angie Black ise kar yağışı altında sıcak suda yüzmenin farklı bir duygu olduğunu ve büyük keyif aldıklarını söyledi.