Kar altında 2 bin metrekarelik dev Türk bayrağı göz kamaştırdı
Kar altında 2 bin metrekarelik dev Türk bayrağı göz kamaştırdı Samsun'da kar yağışı altında dev bayrak ilgi çekiyor Samsun'da kar yağışı altındaki yol kenarında bulunan dev Türk bayrağı ilgi çekiyor.
18.03.2020 20:37 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:37
Kar altında 2 bin metrekarelik dev Türk bayrağı göz kamaştırdı
Samsun'da kar yağışı altında dev bayrak ilgi çekiyor
SAMSUN - Samsun'da kar yağışı altındaki yol kenarında bulunan dev Türk bayrağı ilgi çekiyor.
Samsun'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyir ederken kar yağışı ise yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu kenarındaki bir akaryakıt istasyonunda bulunan 116 metre uzunluğundaki direkte asılı olan 450 kilo ağırlığında 2 bin metrekarelik dev Türk bayrağı ise kar yağışı altında muhteşem bir görüntü sergiliyor.
Bayrak yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor.
(MAY-SLH-Y)
Kaynak: İHA