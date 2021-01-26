Kar alarmı! İstanbul'da yarın kar yağacak mı? Hangi bölgelerde kar yağacak? Meteorolojiye göre kar yağışı ne zaman başlayacak?
27 Ocak Çarşamba günü İstanbul ve çevresinde kar yağışı olacak mı? Hangi bölgelerde kar yağacak? Meteorolojiye göre kar yağışı ne zaman başlayacak?
Yarın etkisi göstermesi beklenen kar yağışı hangi bölgelere yağacak? Meteoroloji konu ile ilgili neler dedi? Hangi bölgelere kar yağışı yağacak?
İSTANBUL'DA YARIN KAR YAĞACAK MI?
Yarın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haritasına göre Marmara, İç Batı Anadolu, Orta Karadeniz'in yanı sıra Başkent'te kar yağışı öngörülüyor. Bunun yanında yurdun batı kesiminde sağanak yağış bekleniyor.
HANGİ BÖLGELERDE KAR YAĞACAK?
CNN Türk canlı yayınında Bünyamin Sürmeli; "Şu anda beyaz örtü yapabilecek yerler; Anadolu yakasında Aydos çevreleri, Avrupa Yakası'nda da; Başakşehir, Arnavutköy, Esenyurt çevreleri olarak görülüyor. Diğer alanlarda ise bir kar yağışı olarak göreceğiz' dedi.