Kar alarmı! İstanbul'da yarın kar yağacak mı? Hangi bölgelerde kar yağacak? Meteorolojiye göre kar yağışı ne zaman başlayacak?

27 Ocak Çarşamba günü İstanbul ve çevresinde kar yağışı olacak mı? Hangi bölgelerde kar yağacak? Meteorolojiye göre kar yağışı ne zaman başlayacak?