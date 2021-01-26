Kar alarmı! İstanbul'da yarın kar yağacak mı? Hangi bölgelerde kar yağacak? Meteorolojiye göre kar yağışı ne zaman başlayacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kar alarmı! İstanbul'da yarın kar yağacak mı? Hangi bölgelerde kar yağacak? Meteorolojiye göre kar yağışı ne zaman başlayacak?

26.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:51
Kar alarmı! İstanbul'da yarın kar yağacak mı? Hangi bölgelerde kar yağacak? Meteorolojiye göre kar yağışı ne zaman başlayacak?

27 Ocak Çarşamba günü İstanbul ve çevresinde kar yağışı olacak mı? Hangi bölgelerde kar yağacak? Meteorolojiye göre kar yağışı ne zaman başlayacak?

Yarın etkisi göstermesi beklenen kar yağışı hangi bölgelere yağacak? Meteoroloji konu ile ilgili neler dedi? Hangi bölgelere kar yağışı yağacak?

İSTANBUL'DA YARIN KAR YAĞACAK MI?

Yarın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haritasına göre Marmara, İç Batı Anadolu, Orta Karadeniz'in yanı sıra Başkent'te kar yağışı öngörülüyor. Bunun yanında yurdun batı kesiminde sağanak yağış bekleniyor.

HANGİ BÖLGELERDE KAR YAĞACAK?

CNN Türk canlı yayınında Bünyamin Sürmeli; "Şu anda beyaz örtü yapabilecek yerler; Anadolu yakasında Aydos çevreleri, Avrupa Yakası'nda da; Başakşehir, Arnavutköy, Esenyurt çevreleri olarak görülüyor. Diğer alanlarda ise bir kar yağışı olarak göreceğiz' dedi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Seçil Gür Özcan Deniz Feyza Aktan Neslihan Atagül
Spor Arda Turan Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler İtfaiye Mesut Özil Kayserispor Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kar alarmı! İstanbul'da yarın kar yağacak mı? Hangi bölgelerde kar yağacak? Meteorolojiye göre kar yağışı ne zaman başlayacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 16:51:32. #1.14#
title