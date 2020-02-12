Kar ağırlığını kaldıramayan pazar yerinin çatısı çöktü
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Kar ağırlığını kaldıramayan pazar yerinin çatısı çöktü

Karabük'te etkili olan kar yağışının ardından kar ağırlığını kaldıramayan pazar yerinin çatısının bir bölümü çöktü.

12.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:11
Kar ağırlığını kaldıramayan pazar yerinin çatısı çöktü

'te etkili olan kar yağışının ardından kar ağırlığını kaldıramayan pazar yerinin çatısının bir bölümü çöktü.


Olay, Mahallesi'nde bulunan pazar yerinde meydana geldi. Kent genelinde 4 gündür etkili olan kar yağışında kapalı pazar yerinin üzeri karla doldu. Belirli bir süre sonra biriken kar ağırlığını kaldıramayan pazar yerinin çatısının bir bölümü çöktü. Meydana gelen olayda, kapalı pazar alanında kimsenin olmamasından dolayı yaralanan ve can kaybı olmadı.


Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipleri olayın gerçekleştiği yerde güvenlik önlemleri alırken, kar temizleme çalışmalarını sürdürdü. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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