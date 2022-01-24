Kar ağırlığını kaldıramaya brandalar çöktü, direkler yıkıldı - Haberler
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Kar ağırlığını kaldıramaya brandalar çöktü, direkler yıkıldı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Güncel

Kar ağırlığını kaldıramaya brandalar çöktü, direkler yıkıldıKARABÜK Karabük'te kar yağışı sonrası biriken kar nedeniyle dinlenme alanlarındaki brandalar çöktü, direkler yıkıldı.

KARABÜK (İHA) - Kar ağırlığını kaldıramaya brandalar çöktü, direkler yıkıldı

KARABÜK Karabük'te kar yağışı sonrası biriken kar nedeniyle dinlenme alanlarındaki brandalar çöktü, direkler yıkıldı.

Karabük'te 4 gün etkili olan kar yağışı sonrası Kent Meydanında bulunan brandaların üzeri karla doldu. Bir süre sonra kar ağırlığını kaldıramayan 4 branda çökerken, bazı direkler yıkıldı. Çökme ve yıkılma sırasında olay yerinde kimsenin olmaması faciayı engellerken Karabük Belediyesi ekipleri brandaların ve direklerin tamiri için çalışma başlattı.

Kar ağırlığını kaldıramaya brandalar çöktü, direkler yıkıldı

Kar ağırlığını kaldıramaya brandalar çöktü, direkler yıkıldı

Kar ağırlığını kaldıramaya brandalar çöktü, direkler yıkıldı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Son Dakika Haberleri

Karabük, kar, Güncel, Haber

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