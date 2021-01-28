Kar, Afyonkarahisar- Antalya yolunda trafiği durma noktasına getirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kar, Afyonkarahisar- Antalya yolunda trafiği durma noktasına getirdi

28.01.2021 22:11 | Son Güncelleme: 28.01.2021 22:18
Kar, Afyonkarahisar- Antalya yolunda trafiği durma noktasına getirdi

Antalya karayolunda kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, zaman zaman da maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Antalya karayolunda kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, zaman zaman da maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Sandıklı'da bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla gün boyu devam etti. Akşam saatlerinde kar etkisini artırırken, hava sıcaklığının sıfırın altına inmesiyle birlikte yollarda buzlanma meydana geldi. Yollardaki buzlanma ve kar yağışı sürücülere zaman zaman zor anlar yaşatırken yol üzerinde maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Özelikle Afyonkarahisar- Antalya karayolu Damlalı Boğazı, Başağaç Rampası ve Kızılören kavşağında yaşanan olumsuzluklar nedeniyle polis yol üzerinde önlemler aldı. Kavşaklarda önlem alan polisler trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Öte yandan Karayolları ekiplerinin yol üzerinde tuzlama ve yol açma çalışmalarının sürdüğü bildirilirken, polisinde denetimi devam ediyor.

Kar, Afyonkarahisar- Antalya yolunda trafiği durma noktasına getirdi
Kar, Afyonkarahisar- Antalya yolunda trafiği durma noktasına getirdi
Kar, Afyonkarahisar- Antalya yolunda trafiği durma noktasına getirdi
Kar, Afyonkarahisar- Antalya yolunda trafiği durma noktasına getirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Yaşar Guy Ritchie Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Tüm Haberler Kavga Silah Samsun Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kar, Afyonkarahisar- Antalya yolunda trafiği durma noktasına getirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 22:22:35. #1.16#
title