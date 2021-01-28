Kar, Afyonkarahisar- Antalya yolunda trafiği durma noktasına getirdi

Antalya karayolunda kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, zaman zaman da maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Antalya karayolunda kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, zaman zaman da maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Sandıklı'da bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla gün boyu devam etti. Akşam saatlerinde kar etkisini artırırken, hava sıcaklığının sıfırın altına inmesiyle birlikte yollarda buzlanma meydana geldi. Yollardaki buzlanma ve kar yağışı sürücülere zaman zaman zor anlar yaşatırken yol üzerinde maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Özelikle Afyonkarahisar- Antalya karayolu Damlalı Boğazı, Başağaç Rampası ve Kızılören kavşağında yaşanan olumsuzluklar nedeniyle polis yol üzerinde önlemler aldı. Kavşaklarda önlem alan polisler trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Öte yandan Karayolları ekiplerinin yol üzerinde tuzlama ve yol açma çalışmalarının sürdüğü bildirilirken, polisinde denetimi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı