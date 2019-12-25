Kar Abant'ı beyaza bürüdü (2)
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Kar Abant'ı beyaza bürüdü (2)

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, karla beyaza büründü.

25.12.2019 15:17 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:20
Kar Abant'ı beyaza bürüdü (2)

'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, karla beyaza büründü.

Bölgede dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini kara bıraktı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı Abant'ta, yağış aralıklarla devam ediyor.

Tabiat parkında bulunan otelin çalışanları, otoparktaki araçların üzerinde biriken karları temizledi.

Günübirlik ve konaklamak için tabiat parkına gelen tatilciler, beyaza bürünen tabiat parkında ata ve faytona binerek, göl çevresinde yürüyüş yaparak vakit geçirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kar Abant'ı beyaza bürüdü (2)
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