Kaputu açık otomobille yol aldı
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Kaputu açık otomobille yol aldı

ANKARA'da bir sürücü, otomobilin açık olan kaputundan önünü göremediği halde trafikte yol aldı.

Kaputu açık otomobille yol aldı
06.09.2020 07:53 | Son Güncelleme: 06.09.2020 07:57

ANKARA'da bir sürücü, otomobilin açık olan kaputundan önünü göremediği halde trafikte yol aldı. 

Çankaya ilçesi Ziaur Rahman Caddesi'nde akşam saatlerinde kaputu açık halde giden bir otomobil dikkat çekti. Yolda bu şekilde giden otomobil, hem şaşkınlık hem de tehlike yarattı. Başka bir sürücünün cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntüye, yolun en sağından düşük hızla giden otomobil yansıdı. Sürücüsünün güçlükle kontrol ettiği otomobil, görenleri hayrete düşürdü. 


Kaynak: DHA

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