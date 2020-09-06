Kaputu açık otomobille yol aldı ANKARA'da bir sürücü, otomobilin açık olan kaputundan önünü göremediği halde trafikte yol aldı.

ANKARA'da bir sürücü, otomobilin açık olan kaputundan önünü göremediği halde trafikte yol aldı.

Çankaya ilçesi Ziaur Rahman Caddesi'nde akşam saatlerinde kaputu açık halde giden bir otomobil dikkat çekti. Yolda bu şekilde giden otomobil, hem şaşkınlık hem de tehlike yarattı. Başka bir sürücünün cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntüye, yolun en sağından düşük hızla giden otomobil yansıdı. Sürücüsünün güçlükle kontrol ettiği otomobil, görenleri hayrete düşürdü.

Kaynak: DHA