Kaputaş plajı, yasaktan kurtuldu yağmura takıldı
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Kaputaş plajı, yasaktan kurtuldu yağmura takıldı

Kaputaş plajı, yasaktan kurtuldu yağmura takıldı Kaş'ta yeni normalin ilk gününde yağmur sebebiyle sessizlik hakim Antalya'nın Kas¸ ilc¸esi, denize girme yasagˆının sona erdigˆi 1 Haziran tarihine yagˆıs¸la girdi.

01.06.2020 13:59 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:04

Kaputaş plajı, yasaktan kurtuldu yağmura takıldı

Kaş'ta yeni normalin ilk gününde yağmur sebebiyle sessizlik hakim

ANTALYA - Antalya'nın Kas¸ ilc¸esi, denize girme yasagˆının sona erdigˆi 1 Haziran tarihine yagˆıs¸la girdi.

Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan'ın, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptıgˆı ac¸ıklamada, normalles¸me su"recine ilis¸kin kararlar kapsamında 1 Haziran'dan itibaren sahil ve plajlar da ac¸ıldı. Kas¸'a 23 kilometre uzaklıkta yer alan du"nyaca u"nlu" Kaputas¸ plajı da so"z konusu ac¸ıklama dogˆrultusunda kapılarını ziyaretc¸ilere ac¸tı. Ancak Kas¸, denize girme yasagˆının sona erdigˆi, plajların ac¸ıldıgˆı 1 Haziran tarihine yagˆıs¸la girdi.

Gökgürültülü sağanak

Meteorolojiden yapılan son degˆerlendirmelere go"re, Tu"rkiye, bu gece saatlerinden itibaren yeni bir serin ve yagˆıs¸lı sistemin etkisi altına girecek. Hafta ortasına kadar kuzey, ic¸ ve batı bo"lgelerde (Marmara, Ege, Akdeniz, I·c¸ Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bo"lgesinin ic¸ kesimlerinde) go"ru"lecek yagˆıs¸ların sagˆanak ve go"k gu"ru"ltu"lu" sagˆanak s¸eklinde olacak. Yagˆıs¸ların bugu"n (1 Haziran Pazartesi) Trakya, Gu"ney ve I·c¸ Ege, Batı Karadeniz'in ic¸ kesimleri ile go"ller yo"resinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bo"lge Mu"du"rlu"gˆu"ne go"re, Kas¸'ta havanın Pazartesi ve Salı go"k gu"ru"ltu"lu" sagˆanak yagˆıs¸lı gec¸mesi tahmin ediliyor. O"te yandan, Kas¸ Belediyesi koronaviru"s nedeniyle kapalı olan du"nyaca u"nlu" Kaputas¸ plajında normalles¸me su"reci c¸erc¸evesinde yaz sezonu ic¸in c¸alıs¸malarını tamamladı. Kaputas¸ Sosyal Tesislerinin bulundugˆu du"nyaca u"nlu" plaja salgın tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda ziyaretc¸i alınacagˆı kaydedildi.

Kaputaş plajı, yasaktan kurtuldu yağmura takıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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