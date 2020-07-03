Kapüşonlu hırsızlar adliyeye sevk edildi
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Kapüşonlu hırsızlar adliyeye sevk edildi

Kayseri'de iki ayrı iş yerinden 8 laptop ve 11 tablet ile 3 bin 750 TL'lik sigara çalan iki hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Kapüşonlu hırsızlar adliyeye sevk edildi
03.07.2020 15:31 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:35

Kayseri'de iki ayrı iş yerinden 8 laptop ve 11 tablet ile 3 bin 750 TL'lik sigara çalan iki hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Kapüşonları ile yüzlerini gizlemeye çalışan hırsızlar eşkalleri belirlendikten sonra polis ekiplerince yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticesinde, Sahabiye ve Osmanlı Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı iş yerinden 8 adet bilgisayar, 11 adet tablet, 1 adet şarj cihazı ve 3 bin 750 TL değerinde sigara çaldıkları belirlenen S.K ve C.Ö isimli şahıslar yakalandı. Zanlıların hırsızlık anları ve kapüşonla gizlenmeye çalıştıkları anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Şahısların çaldıkları malzemeler sahiplerine teslim edilirken S.K. ve C.Ö işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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