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Kapullu Derneği Yönetiminden Kaymakamımıza Ziyaret

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Kapullu Derneği Yönetiminden Kaymakamımıza Ziyaret

Beypazarı Kapullu Derneği Başkanı Sayın Gültekin SOYCAN ve yönetimi Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN 'ı makamında ziyaret ederek, Dernek hakkında bilgilendirmede bulundular.

Beypazarı Kapullu Derneği Başkanı Sayın Gültekin SOYCAN ve yönetimi Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN 'ı makamında ziyaret ederek, Dernek hakkında bilgilendirmede bulundular. Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN, Beypazarı Kapullu Derneği Başkanı Sayın Gültekin SOYCAN ve yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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