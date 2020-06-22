KAPTİD Yönetimi, Vali Becel'i ziyaret etti
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KAPTİD Yönetimi, Vali Becel'i ziyaret etti

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) yönetimi, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i ziyaret etti.

KAPTİD Yönetimi, Vali Becel'i ziyaret etti
22.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:07

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) yönetimi, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i ziyaret etti.

KAPTİD Başkanı Yakup Dinler başkanlığında KAPTİD yönetim kurulu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Nevşehir'e atanan Vali İnci Sezer Becel'i ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundular. KAPTİD Başkanı Yakup Dinler ve beraberindekiler Vali Becel'e Kapadokya turizmi hakkında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

KAPTİD Başkanı Yakup Dinler açıklamasında, "Nevşehir Valisi ve Kapadokya Alan Başkanı olarak göreve başlayan Valimiz İnci Sezer Becel'i KAPTİD Yönetim Kurulu olarak ziyaret ettik. Kapadokya'nın lider sektörü olan turizme ve turizmciye göstermiş olduğu ilgi ve alaka için kendisine çok teşekkür ederiz" dedi.

Ziyarette KAPTİD Başkanı Yakup Dinler'in yanı sıra KAPTİD Başkan Yardımcısı Dilek Yulaf, Ragıp Özaltın, Yusuf Yiğitoğlu ve Cengiz Uzgören'de hazır bulundu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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