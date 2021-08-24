Kaptanların Düellosunun ödülü belli oldu! Kaptanların Düellosu ödülü ne? Kaptanların Düellosu ödülü nedir?

MasterChef Türkiye'de ilk hafta takımlarının belirlenmesinin ardından Kaptanların Düellosu oyununda Mavi Takım kaptanı Burcu ve Kırmızı takım kaptanı Eren karşı karşıya gelmiş ve kazanan isim Mavi takım kaptanı Burcu olmuştu. Bunun üzerine vatandaşlar Kaptanlar Düellosunun ödülü ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Kaptanların Düellosu ödülü nedir? Kaptanların Düellosunun ödülü belli oldu! Kaptanların Düellosu ödülü ne?

MasterChef Türkiye'de ilk hafta heyecanı başladı. Ana kadronun belirlenmesinin ardından heyecan dolu mücadele ilk hafta heyacanıyla başladı. Kaptanlık oyununu kazanan Burcu Mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanı olarak Eren'i seçti. Kaptanların Düellosu oyununda karşı karşıya gelen ikili büyük mücadele sergiledi ve Mavi takım kaptanı Burcu düelloyu kazanan isim oldu. Şefler Kaptanların Düellosu oyununun ödülünü ilk takım oyunu öncesi açıkladı. Bunun üzerine en çok merak edilen sorular "Kaptanların Düellosunun ödülü belli oldu! Kaptanların Düellosu ödülü ne? Kaptanların Düellosu ödülü nedir?" soruları oldu. İşte Kaptanlar Düellosunun galibinin kazanacağı avantaj... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

KAPTANLARIN DÜELLOSU ÖDÜLÜ NEDİR?

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ilk takım oyunu öncesi "Kaptanların Düellosu" oyununu kazanan Mavi Takıma sağlayabilecekleri avantaj için üç seçenek sundu. Bu seçenekler takım oyununda ekstra beş dakika zaman, karşı takımdan bir yarışmacının (takımın kendi belirleyeceği) takım oyunundan çıkarılması ve şeflerin istedikleri yemeklerin reçeteleri olarak açıklandı. Mavi takım bu seçenekler arasından şeflerin istedikleri yemeklerin reçetelerini seçti ve takım oyununda büyük bir avantaj sağlamış oldu.