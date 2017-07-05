Kaptanın Camı Temiz Olsun

UÇAKLAR sefere çıkmadan önce görevliler uçağın kabinini temizler ve yeni sefer için hazırlar. Temizlik görevlilerin uçağın içine ellerinde elektrik süpürgeleri ve temizleme malzemeleri ile girmeleri çoğu zaman yolcular tarafından gözlenir. Fakat kokpit camının silinmesi pek rastlanır durum değildir. Türk Hava Yolları uçağının kokpit camından sarkan bir görevli Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntüler oluşturdu. Kokpit camını açarak oturan bir görevli elindeki bezle temizlik yaptı. Bu ilginç görüntü DHA objektifine böyle yansıdı.



- İstanbul