Kaptanın Camı Temiz Olsun

Kaptanın Camı Temiz Olsun

UÇAKLAR sefere çıkmadan önce görevliler uçağın kabinini temizler ve yeni sefer için hazırlar.

Kaptanın Camı Temiz Olsun

UÇAKLAR  sefere çıkmadan önce görevliler uçağın kabinini temizler ve yeni  sefer için hazırlar. Temizlik görevlilerin uçağın içine ellerinde elektrik süpürgeleri ve temizleme malzemeleri ile girmeleri çoğu zaman yolcular tarafından  gözlenir. Fakat kokpit camının silinmesi pek rastlanır durum değildir. Türk Hava Yolları uçağının kokpit camından sarkan bir görevli Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntüler oluşturdu. Kokpit camını açarak oturan bir görevli elindeki bezle temizlik yaptı. Bu ilginç görüntü DHA objektifine böyle yansıdı.

- İstanbul