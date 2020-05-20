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Kaptan Sonsırma'dan yönetime teşekkür

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Semt77 Yalovaspor tamamlanamayan sezonla ilgili ödemeler konusunda oyuncularla anlaşmaya vardı.

Kaptan Sonsırma'dan yönetime teşekkür
20.05.2020 15:08 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:08

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Semt77 Yalovaspor tamamlanamayan sezonla ilgili ödemeler konusunda oyuncularla anlaşmaya vardı. Yeşil Kırmızılı ekibin başarılı kaptanı Onur Sonsırma açıklama yaparak yönetime teşekkür etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu, 2019-2020 sezonunu sonlandırılmıştı. Birçok kulüp mali sıkıntı çektiği bu dönemde Semt77 Yalovaspor yönetimi sezonun kalan kısmıyla ilgili ödemeler konusunda oyuncularını mağdur etmeyerek anlaşma sağladı.

"Kulübümüzün yaklaşımı inşallah örnek olur"

Semt77 Yalovaspor'un başarılı kaptanı Onur Sonsırma," Öncelikle tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebi ile hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavi gören hastalarımıza da acil şifalar dilerim. Bu süreç sonucunda federasyonumuz tarafından alınan liglerin iptal olması kararının tüm Basketbol camiasına hayırlı olmasını dilerim. Geçirdiğimiz bu sıkıntılı süreçte, yaşanan her türlü ekonomik ve psikolojik sıkıntıya rağmen biz oyunculara olan desteğini tüm sezon hissettiren, iptal kararından sonra da bizleri mağdur etmeyen başta kulüp başkanımız Orbay Tuna ve tüm yönetim kuruluna, genel menajerimiz Murat Dönmez'e ve tüm Yalova ailesine tüm takım adına teşekkür ederim. Kulübümüzün göstermiş olduğu bu yaklaşım umarım diğer bütün kulüplerimize de örnek olur ve tüm oyuncu arkadaşlarımız kendileri için en adil olan haklarının karşılığını alırlar" dedi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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