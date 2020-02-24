KAPTAN PİLOTUN İFADESİ ALINIYOR (1)
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KAPTAN PİLOTUN İFADESİ ALINIYOR (1)

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda kaza yapan uçağın kaptan pilotunun ifadesi alınıyor.

24.02.2020 12:05 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:05
KAPTAN PİLOTUN İFADESİ ALINIYOR (1)

 SABİHA Gökçen Havalimanı'nda kaza yapan uçağın kaptan pilotunun ifadesi alınıyor.

Havalimanı'nda 3 kişinin ölümü 180 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan uçak kazasında hastanede tedavi gören kaptan pilot 'ın ifadesi alınıyor.  Kaptan pilotun bugün adliyeye sevkedilebileceği belirtiliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv


Kaynak: DHA
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