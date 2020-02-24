Kaptan pilot adliyeye sevk edildi
SABİHA Gökçen'deki uçak kazasında 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınan kaptan pilot Mahmut Arslan adliyeye sevkedildiSabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümü 180 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan uçak kazasında hastanede tedavi gören kaptan pilot Mahmut Arslan'ın "şüpheli"...
İstanbul DHA- SABİHA Gökçen'deki uçak kazasında 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınan kaptan pilot Mahmut Arslan adliyeye sevkedildi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümü 180 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan uçak kazasında hastanede tedavi gören kaptan pilot Mahmut Arslan'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı. Arslan ifadesinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevkedildi.