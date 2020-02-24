KAPTAN PİLOT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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KAPTAN PİLOT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul DHASabiha Gökçen'deki uçak kazasında 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınan kaptan pilot Mahmut Arslan adliyeye sevkedildiSabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümü 180 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan uçak kazasında hastanede tedavi gören kaptan pilot Mahmut Arslan'ın "şüpheli"...

24.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:30
KAPTAN PİLOT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

DHA

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınan kaptan adliyeye sevkedildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümü 180 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan uçak kazasında hastanede tedavi gören kaptan pilot Mahmut Arslan'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı. Arslan ifadesinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevkedildi.

Görüntü Dökümü;-------

-Pilotun sevki


Kaynak: DHA
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