Kaptan Paşa Camisi'nin bulunan çinileri yerine monte edilecek
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Kaptan Paşa Camisi'nin bulunan çinileri yerine monte edilecek

Üsküdar'daki Kaptan Paşa Camisi'nin 2015 yılında çalınan ve geçen hafta düzenlenen operasyonla bulunan çinileri, yerine monte edilecek.

Kaptan Paşa Camisi'nin bulunan çinileri yerine monte edilecek
25.05.2020 11:11 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:11

Üsküdar'daki Kaptan Paşa Camisi'nin 2015 yılında çalınan ve geçen hafta düzenlenen operasyonla bulunan çinileri, yerine monte edilecek.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılında restorasyona girmeden hemen önce Kaptan Paşa Camisi'nden 21 adet duvar çinisinin çalındığını ve bunun üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde çalınan vakıf eserlerinin takibini yapan Kaçakçılık Mücadele Birimine bilgi verildiğini anlattı.

Kaçakçılıkla Mücadele Biriminin bütün vakıf eserlerinin envanter fişlerini oluşturduğunu aktaran Ersoy, "Vakıflar Genel Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan envanter fişleri, eserlerin kimlik belgesi niteliği taşıyor. Kimlik belgeleri de hangi vakıf eserinin nerede yer aldığını fotoğraflı olarak gösteren ve vakıf eseri olduğunu kanıtlayan belgeler. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak hangi eserimiz neredeyse bunu takip ediyoruz, buluyoruz ve geri alıyoruz." diye konuştu.

Ersoy, Kaptan Paşa Camisi'nin yapılışının 1500'lü yıllara kadar gittiğini, caminin 18. yüzyılda genel kapsamlı bir restorasyondan geçtiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çiniler de o restorasyon döneminde yerine takılıyor. Caminin orijinal çinileri diyebiliriz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçen hafta bir sanat galerisine düzenledikleri operasyonda 31 adet çini parça buldu. Bunların 21'inin Kaptan Paşa Camisi'nin çalınan çinileri olduğu tespit edildi. Diğerlerinin farklı camilere ait olduğu kaydedildi. Tekfur Sarayı çinileri, 25 x 25 ebatlarında pano çiniler ve 25 x 12 bordür çinileri olmak üzere 21 adet çini bulundu."

Burhan Ersoy, çinilerin 20 Mayıs'ta teslim alındığını belirterek, çinilerin yerine takılmasına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kaptan Paşa Camisi'nin restorasyonunu yapan firma, çalınan çinilerin yerini çiniye uygun şekilde kalem işçiliğiyle tamamlamıştı. Çinilerin yerine takılma sürecini de başlatacağız. Daha önce tamamlanamayacak şekilde zarar görmüş çini parçalarını da teslim aldık. 21 parça haricinde bir de eksik olan parçalar tamamlanacak ve bütün çiniler oraya monte edilecek."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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