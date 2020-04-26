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Özgür Özkaya, Altay, Spor, Haber

Kaptan Özgür'den tribünlerin Mehmet amcasına Süper Lig sözü

Altay Kaptanı Özgür Özkaya, Altay tribünlerinin en yaşlı taraftarlarından olan 92 yaşındaki Mehmet amcayı arayarak şampiyonluk sözü verdi.

26.04.2020 13:33 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:33
Kaptan Özgür'den tribünlerin Mehmet amcasına Süper Lig sözü

Altay Kaptanı Özgür Özkaya, Altay tribünlerinin en yaşlı taraftarlarından olan 92 yaşındaki Mehmet amcayı arayarak şampiyonluk sözü verdi.

Altay'da takım kaptanı Özgür Özkaya, korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde örnek bir davranışa imza attı. Yıldız oyuncu, Ramazan ayının başlamasıyla Altay tribünlerinin en yaşlı isimlerinden Mehmet Ali Çıracı ile telefonda görüşerek tüm siyah-beyazlı ekibin selamını iletti.

"Şampiyonluk kupasını size getireceğiz"

Yıldız oyuncunun araması ile oldukça heyecanlanan 92 yaşındaki Altay taraftarı zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Altay tribünlerinin en kıdemli taraftarlarından olan ve siyah-beyazlıların Mehmet amca olarak tanıdığı Mehmet Ali Çıracı, Özgür Özkaya'dan Süper Lig sözü aldı.

Altay kaptanı Özgür Özkaya ise virüsten dolayı kötü günlerde yaşlıların moral ve motivasyonu ihtiyacı olduğunu belirterek, "Takım arkadaşlarım adına Altay tribünlerinin en büyüğü Mehmet amcayı telefonla arayarak ona moral verdim. Ülke olarak zor günler geçiriyoruz. Her zaman büyüklerimizin yanındayız. Şampiyonluk yolunda tüm taraftarımızı yanımızda görmek, hissetmek istiyoruz. Sezon sonunda inşallah şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız. Bazı sağlık sorunları yaşayan Mehmet amcamız eğer tribünlere gelemezse şampiyonluk kupasını biz ona götüreceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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