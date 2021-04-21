Kaptan İlhan puanı kurtardı
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Kaptan İlhan puanı kurtardı

Kaptan İlhan puanı kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor'un tecrübeli forveti İlhan Parlak, Gençlerbirliği maçında attığı golle takımını mağlubiyetten kurtaran isim oldu.

Kayserispor'un tecrübeli forveti İlhan Parlak, Gençlerbirliği maçında attığı golle takımını mağlubiyetten kurtaran isim oldu.

Kayserispor'un forvet futbolcularından İlhan Parlak, Süper Lig'in 36.haftasında Kayseri'de oynanan ve 2-2 sona eren Gençlerbirliği maçında takımına beraberliği getiren golü atan isim oldu. Maçın 68.dakikasında Joseph Attamah'ın yerine oyuna dahil olan İlhan Parlak 79.dakikada Daniel Avromovski'nin pasında topu ağlara göndererek skoru 2-2 yaptı.

İlhan Parlak bu sezon ligin 4.haftasında deplasmanda oynanan Ankaragücü maçında, ligin 24. haftasında deplasmanda oynanan Erzurumspor maçında, ligin 28. haftasında oynanan Rizespor maçında, ligin 29. haftada oynanan Hatayspor ve ligin 36.haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında takımı adına goller atmıştı. Bu sezon 32 Süper Lig maçına çıkan İlhan, toplam 6 gol atarken 2 kez de sarı kart gördü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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