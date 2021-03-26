Kaptan dümene geçiyor
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Kaptan dümene geçiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kaptan dümene geçiyor

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde, cumartesi, sezonunun en kritik maçına çıkacak olan Muratpaşa'da, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Diğdem Hoşgör sahalara yeniden dönüyor.

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Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde, cumartesi, sezonunun en kritik maçına çıkacak olan Muratpaşa'da, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Diğdem Hoşgör sahalara yeniden dönüyor.

Muratpaşa Belyediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig'in 19'uncu hafta maçında, Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda Üsküdar Belediyesi'yle karşılaşacak. Yunus Tokmak ve Serdar Özen hakem ikilisinin yöneteceği maç, saat 15.00'te başlayacak. Paşanın Meleklerinde Avrupa kupalarına kalma iddiasını sürdürmek için mutlak kazanması gereken maçla, sakatlığı nedeniyle katımdan ayrı olan kaptan Diğdem Hoşgör yeniden forma giyecek. Kadınlar Hentbol Süper Lig'inde bitime 4 hafta kala, Mupatapşa Belediyespor, 19 puanla 7'nci sırada yer alıyor. Üsküdar ise 23 puanla 4'üncü sırada bulunurken ligde ilk yarıda oynanan maçı 30-27 kaybeden Muratpaşa, rakibini kendi evinde yenip fikstür avantajıyla Avrupa vizesi almanın hesaplarını yapıyor. - ANTALYA

Kaptan dümene geçiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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