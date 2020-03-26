Kapsül Sayesinde Çocuğunu Hastalıklardan Koruyor 2020 başlarında net olarak ortaya çıkıp şu sıralar tüm dünyada korkuya neden olan koronavirüs salgını, insanların hem hayatını hem de psikolojilerini alt üst etti.

2020 başlarında net olarak ortaya çıkıp şu sıralar tüm dünyada korkuya neden olan koronavirüs salgını, insanların hem hayatını hem de psikolojilerini alt üst etti. Dünya hükümetleri COVID-19'a karşı aldıkları tedbirleri artırırken bazıları yöntemleri kendisi geliştirdi.

Bu konuda elbette Çin ilk sırada. Çin, söz konusu salgını atlatmayı kısmen de olsa tamamladı ve hayat yavaş yavaş normal seviyeye ulaştı. Fakat yine de hala çok sıkı tedbirler gelmeye devam ediyor.

Çinli baba çocuğu için önemli bir koruma sağladı

Çinli babanın çok küçük olan oğlu için geliştirdiği kapsül, pek çok evcil hayvan sahibinde olan taşıma çantalarına çok benziyor. Koronavirüs salgınından korumak isteyen bu baba, kapsül içerisine de küçük bir mekanizma oluşturdu. Böylece bebeğin nefes alış verişleri ayarlandı.

Dünya nüfusunun önemli bir bölümü şu sıralar koronavirüs salgını nedeniyle evlerine hapsoldu. Görüntüleri sizin bu adam ise durumu net olarak göz önünde bulundurarak önemli bir konuma sağlamış.

bu virüs türüne karşı herkes farklı bir önlem geliştirmeye çalışıyor Peki sizin aldığınız önlemler neler bunu bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.