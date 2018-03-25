Kapsül Grup Kimdir?

Kapsül Grup Medya Direktörü Fethi Göksu, bir teknoloji kuruluşu olan Kapsül Grup'u yakından tanıtmak amacıyla Wise TV'ye konuştu.

Göksu, şu sözleri ifade etti: "Kapsül Grup teknoloji, medya ve danışmanlık alanında birçok sektöre hizmet veren yazılım, tanıtım kampanyaları, maliyet muhasebeleri yazılımları ve kampanya yönetimleri noktasında çeşitli sektörlerin hepsine de hizmet verebilen bir teknoloji kuruluşu. Yaklaşık 20 yıllık tecrübenin üzerine, 4 yıllık şirket oluşumu ile birlikte hizmet veriyor."