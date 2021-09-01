KAPSAMLI TEMİZLİK ÇALIŞMASI HER İKİ NOKTADA YAPILDI
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KAPSAMLI TEMİZLİK ÇALIŞMASI HER İKİ NOKTADA YAPILDI

KAPSAMLI TEMİZLİK ÇALIŞMASI HER İKİ NOKTADA YAPILDI
Habermetre - Haberler | Toplum

KAPSAMLI TEMİZLİK ÇALIŞMASI HER İKİ NOKTADA YAPILDIYalova Belediyesi ekipleri, şehrin her noktasında temizlik çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

KAPSAMLI TEMİZLİK ÇALIŞMASI HER İKİ NOKTADA YAPILDI

Yalova Belediyesi ekipleri, şehrin her noktasında temizlik çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Temizlik çalışmaları haftanın her günü daha önceden belirlenen mahalle ve lokasyonlarda kapsamlı olarak yapılıyor. Yalova Sanayi Sitesi ve Kazimiye TOKİ Konutlarında yapılan temizlik çalışmalarında ekipler detaylı şekilde cadde ve sokakları temizledi. Kaldırım ve yol kenarlarında bulunan yabani otların kesimini de gerçekleştiren ekipler, Kazimiye Konutlarında bulunan su kanallarında bulunan atıkları da topladı. Cadde, sokaklar ve otobüs durakları sabunlu sularla yıkanırken, konteynerlerin de dezenfekte işlemleri ekipler tarafından yapıldı.

Kaynak: Habermetre

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