Kaprülü kavşakları birbirine bağlayan yol trafiğe kapanıyor
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Kaprülü kavşakları birbirine bağlayan yol trafiğe kapanıyor

Kaprülü kavşakları birbirine bağlayan yol trafiğe kapanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Karayollarında yürütülen asfalt çalışmaları kapsamında İpekyolu üzerinde bulunan 2 köprülü kavşak arasındaki yol 1 Ağustos Pazar gününden itibaren trafiğe kapanacak.

Karayollarında yürütülen asfalt çalışmaları kapsamında İpekyolu üzerinde bulunan 2 köprülü kavşak arasındaki yol 1 Ağustos Pazar gününden itibaren trafiğe kapanacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yol ve asfalt çalışmaları kapsamında D-400 Karayolu (İpekyolu) üzerinde bulunan Adnan Menderes Köprülü Kavşağı ile Bedri İncetahtacı Köprülü Kavşağı arası yol 01 Ağustos Pazar gününden itibaren kapanacağı belirtildi. Açıklamada, Adnan Menderes Köprülü Kavşağı'ndan Bedri İncetahtacı Köprülü Kavşağı istikametine doğru araç trafiği, karşı şeritten verileceği duyurulurken, yürütülecek çalışma boyunca ağır vasıta olarak sınıflandırılan araçların mecburi olarak Çevre Yolu'nu kullanmaları gerektiği açıklandı.

Ayrıca vatandaşların mağdur olmaması ve trafik sıkışıklığı yaşanmaması için bu güzergahı kullanacakların alternatif yolları kullanmaları istendi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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