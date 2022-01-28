Kaportacıda çıkan yangında bir genç ağır yaralandı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir oto kaporta dükkanında çıkan yangın sonucunda bir genç ağır yaralandı. Bacaklarında ciddi yanıklar oluşan talihsiz genç hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, olay, 75. Yıl Mahallesi Teksan Tamirciler Sitesi'nde bulunan bir oto kaporta dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, bir genç tarafından ısınmak amacıyla kullanılan tenekenin içindeki malzemelerin tutuşması için tiner döküldü. Ardından tenekenin belirlenemeyen sebeple bir anda yere devrildiği iddia edildi. Alevlerin yükselmesi ile o anlarda tenekenin yanında bulunan genç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bacaklarında ciddi yanıkların oluştuğunu öğrenilen talihsiz genç, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çevredeki yanıcı maddelerin de etkisiyle alevler bir anda dükkanı sardı. Yangına ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla yaparken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Ayrıca yangında, kaporta dükkanında ve iş yeri sahibinin aracında maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR