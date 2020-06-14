Kaportacıda çıkan yangın korkuttu
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Kaportacıda çıkan yangın korkuttu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaportacı dükkanının çatı katında yangın çıktı.

14.06.2020 09:22 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:29

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaportacı dükkanının çatı katında yangın çıktı. Esnafların söndürmeye çalıştığı yangını itfaiye ekipleri kontrol altına aldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Safranbolu Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Ali Çelik'e ait kaporta dükkanının çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildi. Kısa sürede büyüyen yangın yan tarafta bulunan Mertcan Akgül'e ait iş yerinin çatı katına da sıçradı.

'Vatandaşlar çatı katındaki hayvanlar için seferber oldu'

Çatı katında bulunan kuş ve kediler için vatandaşlar seferber olurken, yangında taklacı güvercinler ile civcivler telef olduğu öğrenildi. Öte yandan dükkan içerisinde bulunan araçlar dışarıya çıkartıldı. Esnafın yangın tüpü ve hortumlarla söndürmeye çalıştığı yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına aldı.

Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeni için inceleme çalışması başlatıldı.

(Rıdvan Bostancı - Yasin Erdem/İHA)

Kaportacıda çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İHA

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