Kaportacı, müşterisinin aracını 1 yıl sonra yedek anahtarla çalmış (2)
SERBEST BIRAKILDISamsun'da dükkanına gelen bir müşterisinin aracını 1 yıl sonra yedek anahtarıyla çaldığı öne sürülen ve aynı aracın hurdasıyla değiştirmek isterken yakalanıp, gözaltına alınan kaportacı E.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
29.07.2020 17:17 | Son Güncelleme: 29.07.2020 18:02
SERBEST BIRAKILDI
Samsun'da dükkanına gelen bir müşterisinin aracını 1 yıl sonra yedek anahtarıyla çaldığı öne sürülen ve aynı aracın hurdasıyla değiştirmek isterken yakalanıp, gözaltına alınan kaportacı E.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA