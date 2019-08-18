Kaporta ustasının hedefi maraton şampiyonluğu

18.08.2019 10:48

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde oto kaportacılığı yapan Ali Kansu (33), Uludağ Ultra Trail Maratonu'nda 103 kilometrede 40 altı klasmanında gümüş madalyanın sahibi oldu. Ali Kansu, hedefinin uluslararası maratonlarda Avrupa ve Dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Bursa'da gerçekleştirilen Uludağ Ultra Trail Maratonu'nda Manavgatlı Ali Kansu UU100 kategorisinde genel klasmanda 8'inci, kendi kategorisi olan 40 altı yaş klasmanında ise 2'nci oldu. Parkurun 103 kilometre olduğunu ve birçok sporcunun tamamlamakta zorlandığını ifade eden Kansu, koşunun 40'ıncı kilometresinde ayak bileğinde yaşadığı sorun nedeniyle 15-20 dakikalık bir kaybı olmasına rağmen kararlılık göstererek yarışa devam ettiğini, kendi klasmanında 2'nci olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Manavgat Sanayi'nde oto kaportacılık yaparak geçimini sağlayan Kansu, yarışlara hazırlanmak amacıyla genellikle mesai sonrası Oymapınar bölgesine gittiğini, bazı günlerde de Sorgun çamlığında koştuğunu söyledi. Kansu, "4 yıl önce ultra maraton koşmaya başladım, önce fazla kilolarımı verdim. Belirli bir form tuttum. Antrenörümün uyguladığı programı aksatmadım. Benim için oldukça zor oldu. Çünkü yoğun mesaimin ardından antrenman yapmak zorunda kaldım. Ancak çalışmamın meyvesini aldım ve Manavgat'a yine bir yarış sonrası dereceyle döndüm" dedi.

Ultra maraton koşusunun insanı zorladığını aktaran Kansu, kendisine sponsor olarak destek verenlere teşekkür etti. Önümüzdeki ekim ayında Kapadokya'da yapılacak olan ultra maraton hazırlıklarına başladığını da sözlerine ekleyen Kansu, sponsor desteğiyle birlikte gelecek yıl Avrupa'da yapılacak olan ultra maratonlara katılarak Türkiye'yi temsil etmek istediğini söyledi.



Kaynak: DHA