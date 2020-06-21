Kapodokya'yı yerli turist ziyareti başladı TÜRKİYE'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'ya, normalleşme süreci ile birlikte yerli turist ziyareti başladı.

TÜRKİYE'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'ya, normalleşme süreci ile birlikte yerli turist ziyareti başladı.

Peribacaları, ilginç kaya oluşumları, yer altı yerleşim merkezleri, kayadan oyma tarihi manastırları ve çeşitli aktiviteleriyle tanınan Kapadokya'da, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile birlikte hareketlilik başladı. Türkiye'nin farklı noktalarından bölgeye gelen yerli turistler, çeşitli tarihi ve turistik merkezleri ziyaret etti. Üçgüzeller mevkiine çıkan vatandaşlar, masalsı güzellikleri izlemenin keyfini çıkardı. Turistik el sanatları ürünleri satışı yapan esnaf Mehmet Kıyga, az sayıda da olsa yerli turist gruplarının bölgedeki doğal, tarihi ve kültürel merkezlerini ziyaret etmeye başladığını söyledi. Kıyga, bölgeyi ziyaret eden yerli turist gruplarına maskesiz dolaşmamaları noktasında uyarılarda da bulunduklarını belirtti.

Kaynak: DHA