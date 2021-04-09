Kaplumbağayı maviye boyadılar

SOKAKLARDA yaşayan kedi ve köpeklerin çok sık karşılaştığı şiddetle bu kez talihsiz bir kaplumbağa tanıştı.

SOKAKLARDA yaşayan kedi ve köpeklerin çok sık karşılaştığı şiddetle bu kez talihsiz bir kaplumbağa tanıştı.Antalya'da henüz kimliği belirlenemeyen bir hayvan düşmanı, kara koplumbağasının kabuğunu ve dört ayağını yağlı boya ile maviye boyadı. Doğada kamufle olma şansını tamamen kaybeden, yüzlerce metre uzaktan farkedilebilen kaplumbağayı cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştılar. Kaplumbağaya yapılan boyalı saldırı sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı