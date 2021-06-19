Kaplumbağayı kurtaran vatmana teşekkür belgesi verildi
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Kaplumbağayı kurtaran vatmana teşekkür belgesi verildi

Kaplumbağayı kurtaran vatmana teşekkür belgesi verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tramvay hattındaki kaplumbağanın hayatını kurtaran vatman Serhat Topal'ı makamında ağırlayarak, teşekkür belgesi takdim etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tramvay hattındaki kaplumbağanın hayatını kurtaran vatman Serhat Topal'ı makamında ağırlayarak, teşekkür belgesi takdim etti.

Geçtiğimiz günlerde ulusal basına da yansıyan Akçaray raylarının üzerinde ilerleyen kaplumbağanın hayatını kurtaran vatman Serhat Topal'ı makamına davet eden Başkan Büyükakın, örnek davranıştan dolayı teşekkür etti. Aynı zamanda Topal'a teşekkür belgesi takdim edildi. Büyükakın, "Böylesine güzel ve örnek davranışı bizim çalışanımızın yapması beni çok memnun etti. Savunmasız bir şekilde rayların üzerinde ilerleyen kaplumbağayı vatmanımızın fark edip güvenli alana bırakması gerçekten takdire şayan bir hareket. Kaplumbağanın kurtarılış görüntülerini izleyince büyük bir memnuniyet duydum. Kendisine gerçekleştirdiği bu davranıştan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"Yerimde kim olsa aynı hareketi yapardı"

Kaplumbağayı gördükten sonra araçtan indiğini söyleyen Topal, "Rayların üzerindeki kaplumbağayı görünce yavaşlayıp kontrol merkezimize ve yolcularımızı bilgilendirdikten sonra tramvaydan indim. Kaplumbağayı güvenli alana alıp tekrar yolcularımızı bilgilendirerek yoluma devam ettim. Yerimde hangi vatman arkadaşım olsaydı aynı hareketi yapardı. Bizlere işe başlamadan önce de bu gibi durumlarla karşılaşabileceğimizi ve neler yapılması gerektiğinin bilgisi aktarıldı. Ben insanlık görevimi yerine getirdim" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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